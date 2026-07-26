Andrea Pirlo e il figlio procuratore come funziona la regola dell'incompatibilità che inquieta la FIGC

La nomina di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della Nazionale ha sollevato preoccupazioni riguardo ai legami familiari con la procura sportiva. La FIGC sta valutando la regola dell’incompatibilità, che potrebbe ostacolare la sua designazione. La questione riguarda i rapporti tra Pirlo e il figlio, che lavora come procuratore. La normativa mira a evitare conflitti di interesse tra incarichi tecnici e attività di rappresentanza degli atleti. La decisione finale non è ancora stata comunicata.

La possibile nomina di Andrea Pirlo come nuovo ct della Nazionale apre un fronte delicato: sotto esame i rapporti familiari con il mondo della procura sportiva. Il precedente del 2016 con Marcello Lippi torna d'attualità e spinge la FIGC a valutare ogni aspetto prima della scelta definitiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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