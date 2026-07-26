I legali della FIGC sono al lavoro sulla vicenda riguardante il caso del figlio di Pirlo, coinvolto in una bufera che ha messo in discussione la nomina del nuovo commissario tecnico della Nazionale. La questione ha sollevato dubbi e ha portato a un approfondimento legale. La situazione ha anche influenzato la decisione sulla scelta del nuovo allenatore, dopo le recenti sconfitte che hanno impedito alla squadra di qualificarsi per il prossimo mondiale.

E adesso? La bufera che ha travolto Andrea Pirlo ha scardinato quella che ormai era una certezza sul nome del nuovo ct della Nazionale, chiamato a risollevare le sorti del movimento azzurro dopo l'ennesima debacle per la mancata qualificazione al terzo mondiale di fila. La vicenda legata al suo ruolo di ambassador di Fonbet, agenzia russa di scommesse di cui il presidente dell'attuale club di Pirlo, lo United FC di Dubai, Sergey Lomakin, è azionista, ha scatenato le reazioni del mondo politico e ora sta facendo vacillare la posizione del presidente della Figc Giovanni Malagò. Con Roberto Mancini, scelta numero uno dello stesso Malagò, che spera di tornare in corsa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Pirlo e la bufera 'russa': i dubbi di Malagò, legali Figc al lavoro. Il caso del figlio

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