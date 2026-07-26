Andrea Pirlo ct della Nazionale chi ha tifato contro di lui | si parte subito malissimo

Notizia in breve

Al debutto come ct della nazionale, Andrea Pirlo ha firmato un contratto da 1,5 milioni di euro all'anno fino al 2030, con bonus legati alle prestazioni. La sua prima partita ha registrato una sconfitta, e sui social sono emersi commenti di tifosi che hanno espresso il loro disappunto e tifato contro di lui. La squadra ha perso all'esordio, con risultati che hanno alimentato reazioni contrastanti tra i supporter.