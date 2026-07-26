Andrea Pirlo ct della Nazionale chi ha tifato contro di lui | si parte subito malissimo
Al debutto come ct della nazionale, Andrea Pirlo ha firmato un contratto da 1,5 milioni di euro all'anno fino al 2030, con bonus legati alle prestazioni. La sua prima partita ha registrato una sconfitta, e sui social sono emersi commenti di tifosi che hanno espresso il loro disappunto e tifato contro di lui. La squadra ha perso all'esordio, con risultati che hanno alimentato reazioni contrastanti tra i supporter.
Di certe al momento ci sono solo le cifre: un contratto da 1,5 milioni all’anno fino al 2030, a cui si aggiungeranno diversi bonus legati al raggiungimento degli obiettivi chiave, ovvero la qualificazione ai prossimi Europei, il superamento della fase a gironi e, soprattutto, la conquista del pass per la fase finale del Mondiale, obiettivo fallito drammaticamente nelle ultime tre edizioni. Ma per l’approdo di Pirlo come ct dell’Italia manca ancora il resto. Compresa la firma ufficiale. Il sigillo potrebbe arrivare nelle prossime ore, ma appare assai più probabile che il momento decisivo venga posticipato a martedì, data in cui è in programma a Roma il prossimo Consiglio federale della Figc. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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