Un politico ha commentato con un commento ironico e poco rispettoso sulla possibile nomina di Andrea Pirlo come nuovo ct della Nazionale italiana. La frase, pronunciata pubblicamente, ha suscitato reazioni e polemiche tra gli addetti ai lavori. La notizia della possibile scelta di Pirlo come allenatore della Nazionale ha generato discussioni, anche se la decisione ufficiale non è ancora stata comunicata dalla Federazione.

La scelta di Andrea Pirlo come possibile nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana, anche se ancora non ufficializzata dalla Figc, continua a far discutere. Tra le voci più critiche c’è quella del presidente del Senato Ignazio La Russa, che non nasconde i propri dubbi sulla decisione dei vertici federali e affida all’Ansa un commento tutt’altro che entusiasta. « Che Dio ce la mandi buona », dice la seconda carica dello Stato, lasciando intendere di non essere convinta che l’ex centrocampista di Milan e Juventus rappresenti la scelta migliore per guidare gli azzurri nel nuovo corso. «Pirlo è stato un grande campione, ma da allenatore è un salto nel buio». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Che Dio ce la mandi buona”. Pirlo Ct della Nazionale, la bordata del politico Top fa malissimo

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Pirlo allenatore dellItalia, La Russa: «Che Dio ce la mandi buona»

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