Andrea Pirlo è diventato uno dei nomi più accreditati per il ruolo di allenatore della Nazionale italiana, nonostante i risultati poco convincenti ottenuti come tecnico. La sua candidatura si fa sempre più insistente, anche se non ci sono comunicazioni ufficiali o conferme da parte della federazione. Pirlo è noto principalmente per la carriera da calciatore, mentre la sua esperienza da allenatore non ha ancora raggiunto risultati di rilievo.

Il nome di Andrea Pirlo è sempre più quotato tra i candidati al ruolo di CT dell'Italia, per motivi incomprensibili visti i suoi risultati da allenatore. Alla Nazionale serve ben altro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Pirlo è in pole per diventare il nuovo ct della Nazionale italianaIl nome di Andrea Pirlo è in cima alla lista dei candidati per diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana.

Pirlo nuovo ct della Nazionale? Clamorosa ipotesi per l’ex Juve. Perché Maldini e Leonardo ci pensanoSi fa strada l’ipotesi che l’ex centrocampista della Juventus possa diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio.

Temi più discussi: Nessun modulo fisso, libertà sulla trequarti, possesso e riaggressione: Pirlo allena così; Andrea Pirlo nuovo ct della Nazionale: ma è uno scherzo? Di chi è amico? Per ripartire c'è bisogno di ben altro; Andrea Pirlo nuovo CT dell'Italia: perché per Maldini e Leonardo è diventato la vera alternativa a Guardiola; Nazionale di calcio, per la panchina prende quota la candidatura di Pirlo.

Leggo che avanza la candidatura di Andrea #Pirlo come CT della Nazionale e un brivido mi percorre la schiena. Da giocatore è stato immenso, ma da allenatore non ha ancora dimostrato nulla. Ad ogni modo, mi affido alla sapienza calcistica di #Maldini e #L x.com

[Football Italia] Andrea Pirlo emerges as favorite for Italy job chosen by Maldini reddit

Ma cosa ha fatto Andrea Pirlo per diventare sul serio il nuovo CT della Nazionale?Il nome di Andrea Pirlo è sempre più quotato tra i candidati al ruolo di CT dell'Italia, per motivi incomprensibili visti i suoi risultati da allenatore ... fanpage.it

Pirlo potrebbe avere un obbligo in più: il riscatto degli eroi del 2006 trasformati in allenatoriVent’anni dopo, come i moschettieri di Alexandre Dumas. A questa distanza dal penultimo atto di eroismo del calcio italiano, i ragazzi del 2006 si identificano ora in Andrea Pirlo, candidato serissimo ... msn.com