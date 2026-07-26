Andriy Shevchenko ha dichiarato di essere rimasto senza parole e di sentirsi ferito dopo aver parlato con alcune persone. Ha condannato le azioni di cui si parla e ha espresso la sua posizione, condivisa anche dall'Ucraina. Ha aggiunto che chi ha compiuto tali azioni dovrà convivere con le conseguenze, sottolineando che si tratta di una decisione personale.

"Ho parlato con molti di loro. Condanno ciò che hanno fatto. Ho espresso loro la mia posizione e quella dell'Ucraina. Dovranno conviverci, è una loro scelta. Le persone capiscono, ma hanno preso questa decisione. Ho espresso il mio disappunto, loro lo sanno". A parlare è Andriy Shevchenko, che ha commentato la scelta del suo ex compagno di squadra Andrea Pirlo di prestatore il suo volot per pubblicizzare una società di scommesse russa. Non solo Sheva. Andrea Pirlo era stato criticato duramente anche da Vladyslav Heraskevych, ex centrocampista della nazionale ucraina: "È triste vedere le leggende dell'infanzia trasformarsi in falliti morali per i quali nulla è più prezioso dei rubli russi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Andrea Pirlo, Andriy Shevchenko senza parole: "Mi ha ferito"

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