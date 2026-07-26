Andrea Gios non sarà presidente della FISG | non raggiunta la soglia prevista dallo Statuto per il quarto mandato consecutivo
La 47ª Assemblea elettiva della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio si è conclusa senza l’elezione del nuovo presidente. Andrea Gios non sarà confermato alla guida, poiché non ha raggiunto la soglia prevista dallo Statuto per un quarto mandato consecutivo. La riunione si è svolta in un contesto di attesa, senza nominare un successore. La scelta del nuovo presidente sarà decisa in future assemblee, senza ulteriori dettagli disponibili al momento.
La 47ª Assemblea elettiva della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio si è chiusa senza l’elezione del nuovo presidente. La riunione, ospitata a Bolzano, ha prodotto un esito inatteso: il presidente uscente Andrea Gios, candidato al quarto mandato consecutivo, ha raccolto il 63,95% dei voti validi, una percentuale significativa ma insufficiente per ottenere la riconferma prevista dallo Statuto federale. Per accedere al quarto mandato, infatti, il regolamento richiede una maggioranza qualificata dei due terzi dei voti, pari al 66,67%. Gios si è fermato a 1.315 preferenze, mancando il quorum richiesto e perdendo così la possibilità di ripresentarsi come candidato nella prosecuzione dell’assemblea, come previsto dalle norme federali. 🔗 Leggi su Oasport.it
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