Andrea Gios non sarà presidente della FISG | non raggiunta la soglia prevista dallo Statuto per il quarto mandato consecutivo

Notizia in breve

La 47ª Assemblea elettiva della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio si è conclusa senza l’elezione del nuovo presidente. Andrea Gios non sarà confermato alla guida, poiché non ha raggiunto la soglia prevista dallo Statuto per un quarto mandato consecutivo. La riunione si è svolta in un contesto di attesa, senza nominare un successore. La scelta del nuovo presidente sarà decisa in future assemblee, senza ulteriori dettagli disponibili al momento.