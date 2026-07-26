Nella 47esima assemblea elettiva della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, tenutasi sabato a Bolzano, il tentativo di confermare il presidente uscente per un quarto mandato è fallito di pochi voti. La riunione si è conclusa senza elezioni definitive, lasciando in sospeso la nomina del nuovo presidente. La votazione, durata tutta la giornata, ha registrato un risultato incerto, impedendo di ufficializzare l’incarico. La sessione si è conclusa con un nulla di fatto, senza ulteriori decisioni ufficiali.

Clamoroso colpo di scena sabato a Bolzano: la 47esima assemblea elettiva della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG), svoltasi all’hotel Sheraton, si trasforma in un vero e proprio giallo politico-sportivo e si chiude con un nulla di fatto. Il presidente uscente, l'asiaghese Andrea Gios, a caccia del suo quarto mandato consecutivo, è caduto vittima di un vero e proprio sgambetto da parte dell’opposizione. Un’imboscata tesa sul filo di cavilli che sbarra la strada all’ex numero uno azzurro e lascia la federazione nel caos in un momento cruciale. Nonostante la vittoria netta nell’urna, con ben 1.315 preferenze raccolte... 🔗 Leggi su Corrieredellaltoadige.corriere.it

© Corrieredellaltoadige.corriere.it - Assemblea Federghiaccio, sgambetto al presidente uscente Andrea Gios: niente quarto mandato per una manciata di voti

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