Assemblea Federghiaccio sgambetto al presidente uscente Andrea Gios | niente quarto mandato per una manciata di voti

Da corrieredellaltoadige.corriere.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella 47esima assemblea elettiva della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, tenutasi sabato a Bolzano, il tentativo di confermare il presidente uscente per un quarto mandato è fallito di pochi voti. La riunione si è conclusa senza elezioni definitive, lasciando in sospeso la nomina del nuovo presidente. La votazione, durata tutta la giornata, ha registrato un risultato incerto, impedendo di ufficializzare l’incarico. La sessione si è conclusa con un nulla di fatto, senza ulteriori decisioni ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Clamoroso colpo di scena sabato a Bolzano: la 47esima assemblea elettiva della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG), svoltasi all’hotel Sheraton, si trasforma in un vero e proprio giallo politico-sportivo e si chiude con un nulla di fatto.  Il presidente uscente, l'asiaghese Andrea Gios, a caccia del suo quarto mandato consecutivo, è caduto vittima di un vero e proprio sgambetto da parte dell’opposizione. Un’imboscata tesa sul filo di cavilli che sbarra la strada all’ex numero uno azzurro e lascia la federazione nel caos in un momento cruciale. Nonostante la vittoria netta nell’urna, con ben 1.315 preferenze raccolte... 🔗 Leggi su Corrieredellaltoadige.corriere.it

assemblea federghiaccio sgambetto al presidente uscente andrea gios niente quarto mandato per una manciata di voti
© Corrieredellaltoadige.corriere.it - Assemblea Federghiaccio, sgambetto al presidente uscente Andrea Gios: niente quarto mandato per una manciata di voti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Siapiccia, Deidda al 4° mandato: trionfo di voti e affluenza recordIl candidato ha ottenuto il 4° mandato con un risultato di voti molto elevato e un'affluenza record alle urne.

Giovanni Malagò è il nuovo presidente FIGC, eletto col 68,5% di voti: “Ma solo non posso fare niente”Giovanni Malagò è stato eletto nuovo presidente della FIGC con il 68,5% dei voti.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web