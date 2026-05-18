Quarto anno consecutivo del team UniBg sul podio della Italian Negotiation Competition

Per il quarto anno di fila, il team dell’università di Bergamo si è posizionato tra i primi nelle competizioni di negoziazione italiane. La squadra ha partecipato alla Italian Negotiation Competition, ottenendo risultati che confermano la continuità della sua presenza tra i migliori. La competizione prevede prove di negoziazione tra studenti provenienti da diverse università italiane, con valutazioni da parte di giudici esperti. La partecipazione si svolge ogni anno e coinvolge team di varie regioni del paese.

Il team dell’Università degli studi di Bergamo conquista, per il quarto anno consecutivo, un posto sul podio della Italian Negotiation Competition, la fase nazionale – svoltasi a Roma il 15 e 16 maggio – della prestigiosa International Negotiation Competition, la competizione più antica e riconosciuta nel campo della negoziazione per studenti di giurisprudenza e business creata nel 1998 dalla Creighton University and Pepperdine University (US). A Roma, gli studenti e le studentesse del Dipartimento di Giurisprudenza di UniBg hanno ottenuto il terzo posto in una competizione che ha visto il secondo posto non assegnato per un ex aequo al primo. Il risultato conferma la continuità del percorso intrapreso dall’Ateneo nell’ambito della formazione alla negoziazione internazionale in lingua inglese. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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