Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di oggi nella galleria Madonna di San Bernardino, nel territorio di Induno Olona, nel Varesotto. A perdere la vita è stato un motociclista di 38 anni, coinvolto in uno scontro con un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

Induno Olona (Varese), 19 maggio 2026 – Ancora sangue sulle strade del Varesotto. Un motociclista di 38 anni ha perso la vita questo pomeriggio nella galleria Madonna di San Bernardino, in territorio comunale di Induno Olona, in seguito a un violento scontro con un’auto. L’allarme è scattato attorno alle 17.20, quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai soccorritori del 118 e alle forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni disponibili, l’impatto sarebbe avvenuto nel tunnel che collega la zona di Induno Olona verso il confine svizzero, un tratto particolarmente trafficato nelle ore di rientro. Le conseguenze dell’incidente sono apparse subito gravissime. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sangue sulle strade del Varesotto: a Induno Olona motociclista muore sulla statale 344 dopo lo scontro in galleria

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