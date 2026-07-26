Nel nodo ferroviario di Firenze si registrano ulteriori disagi a causa di lavori al Ponte al Pino. È stato disposto un nuovo stop al traffico ferroviario in Toscana per permettere le operazioni di montaggio del nuovo ponte. Le interruzioni sono state programmate per garantire la sicurezza durante le operazioni di installazione. Non sono stati comunicati tempi definitivi di riattivazione, e le autorità hanno invitato i pendolari a verificare gli aggiornamenti sui collegamenti.

FIRENZE – Scatta un nuovo e delicato stop al traffico ferroviario in Toscana per consentire i complessi lavori di montaggio del nuovo Ponte al Pino. L’interruzione della linea prenderà il via a partire dalle 23 di stasera (26 luglio) e si protrarrà per le giornate dal 27 al 30 luglio, portando la Regione Toscana a rivolgere un accorato appello a tutti i viaggiatori affinché controllino accuratamente i programmi di viaggio sulle app e sui canali di acquisto ufficiali di Trenitalia. A sottolineare la portata dei disagi sono il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore ai trasporti Filippo Boni, i quali ricordano come i cantieri in questo nodo nevralgico della rete nazionale avranno ripercussioni severe sull’intera mobilità regionale e non soltanto sulle tratte dirette verso il capoluogo toscano. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Ancora disagi nel nodo ferroviario di Firenze per i lavori al Ponte al Pino

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Ferrovie nel caos, lavori e guasti

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