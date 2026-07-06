Domenica alle 23 sono iniziati i lavori di smantellamento del vecchio Ponte al Pino a Firenze, con conclusione prevista per le 4 di venerdì 10 luglio. Durante questo periodo, i treni nel nodo ferroviario di Firenze sono stati sospesi o deviati, e i bus sostitutivi sono stati posizionati fuori dalle stazioni. La chiusura temporanea ha comportato disagi per i passeggeri e modifica delle rotte ferroviarie.

Sono iniziati alle 23 di domenica i lavori di smantellamento del vecchio Ponte al Pino a Firenze. Gli interventi termineranno alle 4 di venerdì 10 luglio e le conseguenze per il trasporto ferroviario sono molto rilevanti. Con il nodo di Firenze bloccato, l’Italia – per chi viaggia in treno – è praticamente divisa in due. Come già anticipato da Trenitalia, in questi giorni i treni dell’Alta Velocità subiscono cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso, modifiche di orario, anche con anticipi e modifiche di fermate. Per l’occasione è stato attivato servizio un navetta Campo di Marte-Santa Maria Novella e il collegamento con alcune Frecce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Ilfattoquotidiano.it - Blocco dei treni nel nodo di Firenze: i lavori di sostituzione del Ponte al Pino e i bus sostitutivi fuori dalle stazioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Treni: guasto e ritardi alla stazione di Milano. Firenze: disagi per la sostituzione del Ponte al PinoUn guasto alla stazione di Milano Centrale provoca ritardi fino a un’ora e la soppressione di diverse corse.

Lavori al nodo di Seveso, cantieri anche di giorno: treni limitati e bus sostitutivi per mesiA partire da lunedì 4 maggio e fino al 12 dicembre, i lavori di potenziamento del nodo ferroviario di Seveso si svolgeranno anche durante le ore...

Temi più discussi: Treni, iniziati i lavori di Ponte al Pino a Firenze: al momento disagi contenuti; RFI, Ponte al Pino: a luglio nuove modifiche alla circolazione; Firenze si prepara al cantiere-monstre di Ponte al Pino: stop ai treni, maxi piano per bus e tramvia; Blocco della circolazione dei treni a Ponte al Pino dal 6 al 9 e dal 27 al 30 luglio. Modifiche corse e navetta.

Germania, blocco totale dei treni per tutta la notte. Interferenze nel sistema radio ift.tt/clVPOZ9 x.com

Stop treni per lavori a ponte Firenze, Italia divisa in 2 ma disagi contenuti(ANSA) - FIRENZE, 06 LUG - Disagi contenuti per i viaggiatori in treno a causa del blocco alla circolazione ferroviaria a Firenze tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, con navette sostitutive e bu ... corrieredellosport.it

Stop dei treni per lavori a Firenze, ma guasto anche su linea alternativaDa oggi cominciano i lavori al ponte al Pino, che termineranno alle 4 di venerdì 10 luglio. Al momento i disagi sono contenuti. Oltre un'ora di ritardi, invece, per problemi a Milano Centrale ... avvenire.it