Ancona Primo test con bomber Manuzzi | Lo stadio il tifo il mister | non vedo l’ora
L’Ancona ha disputato il suo primo test stagionale contro il Monticchiello, formazione neopromossa in seconda categoria, allo stadio di Chianciano. La partita si è svolta alle 17.30 e ha visto il bomber Manuzzi esprimersi con entusiasmo, sottolineando l’attesa per lo stadio, il tifo e il mister. Questa prima uscita serve per valutare le condizioni della squadra in vista delle prossime partite ufficiali.
Dorici al primo test stagionale: oggi pomeriggio alle 17.30 allo stadio di Chianciano l’ Ancona affronta il Monticchiello, formazione della Val di Chiana neopromossa in seconda categoria. Una partitella dopo pochi giorni di ritiro che consentirà alla squadra di provare a mettere in pratica le indicazioni del tecnico romano già provate in questi giorni. La tribuna è coperta e capiente, per la squadra sarà il primo bagno di folla, visto che saranno numerosi gli anconetani che sfrutteranno la domenica per seguire la squadra. Entusiasmo che genera entusiasmo, come quello che sta mettendo in campo la rinnovata Ancona, giorno dopo giorno. Nel... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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