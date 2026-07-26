Ancona Primo test con bomber Manuzzi | Lo stadio il tifo il mister | non vedo l’ora

Notizia in breve

L’Ancona ha disputato il suo primo test stagionale contro il Monticchiello, formazione neopromossa in seconda categoria, allo stadio di Chianciano. La partita si è svolta alle 17.30 e ha visto il bomber Manuzzi esprimersi con entusiasmo, sottolineando l’attesa per lo stadio, il tifo e il mister. Questa prima uscita serve per valutare le condizioni della squadra in vista delle prossime partite ufficiali.