Durante il primo test estivo, la squadra ha battuto il Castelfiorentino per 8-0. La partita ha visto l’impiego di diversi giovani e anche un quarto d’ora di gioco per il nuovo acquisto. Il mister ha commentato che ci sono molte differenze rispetto allo scorso anno, anche se il risultato rimane secondario in questa fase. L’attenzione si è concentrata sulle modalità di gioco e sull’inserimento dei nuovi elementi.

Primo test stagionale, dove il risultato in questi casi assume un valore secondario. 8-0 contro il Castelfiorentino, qualche intuizione tattica, tanti giovani all’opera e un quarto d’ora di gioco anche per il nuovo arrivato Filippo Distefano. Circa un anno fa, era il 16 luglio 2025, l’ Empoli iniziava il suo ritiro estivo sfidando sempre il Castelfiorentino in amichevole, con la gara terminata sul risultato di 9-1. In panchina, c’era proprio Guido Pagliuca. Quasi 365 giorni dopo il tecnico azzurro si è ritrova sulla stessa panchina ad affrontare la stessa squadra nella prima amichevole stagionale. "Ho trovato diverse differenze sotto tanti aspetti - spiega il tecnico dell’Empoli -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’analisi del mister dopo il primo test estivo: "Tante differenze rispetto allo scorso anno"

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SPALLETTI SI ASPETTA IL 9. PRIMO TEST SOCIETÁ-MISTER.

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