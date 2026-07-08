Provedel | Non vedo l’ora di vedervi in moltissimi allo stadio a presto

Ivan Provedel ha pubblicato un messaggio sui social del club nerazzurro, invitando i tifosi a incontrarlo allo stadio. Prima di partecipare a un’intervista ufficiale e a una conferenza stampa di presentazione, il portiere ha rivolto un breve saluto ai supporter dell’Inter.

di Stefano Cori Provedel ha lasciato un brevissimo messaggio per i tifosi dell’Inter tramite i canali social del club nerazzurro. In attesa dell’intervista ufficiale ad Inter TV e della conferenza stampa di presentazione, Ivan Provedel ha rilasciato le sue primissime parole da calciatore nerazzurro sui social del club. Un piccolo pensiero per quelli che sono i suoi nuovi tifosi. IL MESSAGGIO DI IVAN «Ciao ragazzi, ciao tifosi interisti, vi volevo dire che sono molto felice di essere qui, vi ringrazio. Non vedo l’ora di vedervi in moltissimi allo stadio, a presto». LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER Il classe 1994 svolgerà il ruolo di secondo portiere alle spalle di Josep Martinez. 🔗 Leggi su Internews24.com

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