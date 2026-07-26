Ampliamento dell’ospedale Via al progetto da 13 milioni di euro

È stato approvato un progetto da 13 milioni di euro per l’ampliamento di un ospedale. Prevede la costruzione di un edificio di 3.000 metri quadrati collegato alla struttura esistente. Il nuovo spazio includerà un’area ambulatoriale e un punto unico di accoglienza, Cup e accettazione. Il progetto mira a migliorare i servizi e l’efficienza dell’ospedale. La realizzazione del nuovo edificio è prevista nel prossimo futuro.

Un nuovo edificio di 3mila metri quadrati collegato all’ospedale, con una nuova area ambulatoriale e un punto unitario per accoglienza, Cup e accettazione. Sono questi i cardini dell’intervento di ampliamento, per una spesa di oltre 13 milioni di euro, atteso da anni e oggi finanziato per il Santa Maria della Scaletta. Un intervento che rappresenta una delle più importanti operazioni di riqualificazione degli ultimi vent’anni per l’ospedale imolese. La Conferenza Stato-Regioni ha infatti dato il via libera al programma di investimenti Inail per iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria. Tra gli... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Nuovo Ospedale di Voghera, svelato il progetto da 52 milioni

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