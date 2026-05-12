Fiumicino via libera al recupero dell’immobile abbandonato di via Zanini | progetto da 1,6 milioni

La Giunta comunale di Fiumicino ha dato il via libera al progetto di recupero di un immobile abbandonato in via Zanini, situato nella zona di Isola Sacra. L’intervento prevede lavori di riqualificazione e ristrutturazione edilizia, con un investimento stimato di 1,6 milioni di euro. È stato approvato il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali, che definisce le modalità di intervento sull’immobile comunale.

Fiumicino, 12 maggio 2026 – La Giunta comunale di Fiumicino ha approvato il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali per i lavori di riqualificazione e ristrutturazione edilizia dell’immobile comunale di via Ignazio Zanini, in località Isola Sacra. Si tratta di un fabbricato oggi in stato di abbandono e privo di una funzione attiva, sul quale l’Amministrazione intende intervenire per recuperare e valorizzare il patrimonio pubblico. La delibera, approvata il 6 maggio 2026, individua l’ intervento numero 4 come alternativa progettuale preferibile, perché ritenuta più coerente con gli obiettivi dell’Amministrazione. Il quadro economico complessivo ammonta a 1 milione e 600mila euro: 1 milione e 140mila euro per i lavori, 60mila euro per gli oneri della sicurezza e 400mila euro come somme a disposizione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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