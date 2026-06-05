Mattei di Fiorenzuola | via alla gara per l’ampliamento da 3 milioni di euro

Notizia in breve

È stata avviata la gara d’appalto per l’ampliamento del centro scolastico dell’istituto Mattei di Fiorenzuola, con un investimento di circa 3 milioni di euro. La procedura riguarda lavori di ampliamento destinati a migliorare gli spazi e le strutture dell’edificio. La Provincia di Piacenza ha promosso l’intervento, che fa parte di un progetto volto a potenziare l’offerta formativa e a soddisfare le esigenze della comunità scolastica locale.