Mattei di Fiorenzuola | via alla gara per l’ampliamento da 3 milioni di euro
È stata avviata la gara d’appalto per l’ampliamento del centro scolastico dell’istituto Mattei di Fiorenzuola, con un investimento di circa 3 milioni di euro. La procedura riguarda lavori di ampliamento destinati a migliorare gli spazi e le strutture dell’edificio. La Provincia di Piacenza ha promosso l’intervento, che fa parte di un progetto volto a potenziare l’offerta formativa e a soddisfare le esigenze della comunità scolastica locale.
È stata avviata la procedura di gara per l’ampliamento del centro scolastico dell’istituto Mattei di Fiorenzuola, intervento strategico promosso dalla Provincia di Piacenza per il potenziamento dell’offerta formativa e il miglioramento degli spazi a disposizione della comunità scolastica. L’opera. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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