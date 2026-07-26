Amo il punk l’Irlanda e la libertà | a mio figlio insegnerò che il merito è la chiave per realizzare i sogni Parla Andrea Rock

Andrea Rock, conduttore di Virgin Radio e frontman dei Rebel Poets, ha condiviso la sua passione per il punk, l’Irlanda e la libertà. La sua carriera include esperienze sui palchi, in radio e in tour tra Irlanda e Stati Uniti. Ha dichiarato che insegnerà a suo figlio che il merito è fondamentale per realizzare i sogni. Attualmente, mantiene un ruolo di rilievo nel panorama musicale e radiofonico.

Una vita passata sui palchi, in radio e in giro tra l’Irlanda e gli Usa. Oggi è conduttore radiofonico per Virgin radio, ma anche il volto di una band rock irlandese chiamata Rebel Poets. Stiamo parlando di Andrea Toselli, 44 anni e conosciuto come Andrea Rock, che in una lunga intervista al Secolo d’Italia ha raccontato la sua vita attraverso la passione per la musica, lo sport e i tatuaggi. Ha iniziato a suonare con una band punk a 15 anni, ma « la folgorazione per il genere è arrivata grazie ad un viaggio in Irlanda» l’anno prima. Da poco ha partecipato all’evento culturale e musicale Fairylands a Guidonia: «È stata una manifestazione bellissima e capace di coinvolgere tutte le persone. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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