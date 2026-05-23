La madre di Andrea Sempio ha dichiarato di non poter escludere la possibilità che l’uomo condannato per il delitto di Garlasco sia innocente. Ha anche riferito di aver pensato di togliersi la vita, ma di temere che si possa pensare che lo abbia fatto perché crede nella colpevolezza del suo figlio. La donna ha espresso dubbi sulla condanna, affermando che, a suo avviso, non si può escludere che ci siano innocenti in carcere.

E se per il delitto di Garlasco ci fosse un innocente in carcere? “Da come vedo le cose adesso, io ti dico sinceramente, non lo posso escludere. Non posso dire adesso sicuramente Stasi è colpevole ”. Così Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ai microfoni di “ Quarto grado ”. La donna, che si augura si possa arrivare a una verità definitiva circa il delitto di Chiara Poggi, rompe il silenzio per la prima volta da quando c’è un capo d’imputazione preciso nei confronti del figlio, che stando alle indagini della Procura di Pavia sarebbe colpevole. “Che gli arrivasse un capo d’imputazione pesante ce lo aspettavamo. Come lo commento? È una grandissima bufala, Andrea non è la persona che viene descritta in questi capi d’accusa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non posso escludere che Stasi sia innocente. Ho pensato anche di ammazzarmi, ma direbbero che l’ho fatto perché so che mio figlio è colpevole”: parla la mamma di Andrea Sempio

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Perché Sempio non è il colpevole: la verità dell'Avv. Cataliotti sul Delitto di Garlasco

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