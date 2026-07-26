Andra Rock ha dichiarato di amare il punk, l’Irlanda e la libertà. Ha anche affermato che insegnerà a suo figlio che il merito è fondamentale per raggiungere i sogni. La sua carriera si è svolta tra palchi, radio e viaggi negli Stati Uniti e in Irlanda. Attualmente lavora come conduttore radiofonico su Virgin Radio ed è il volto di una band rock irlandese chiamata Rebel Poets.

Una vita passata sui palchi, in radio e in giro tra l’Irlanda e gli Usa. Oggi è conduttore radiofonico per Virgin radio, ma anche il volto di una band rock irlandese chiamata Rebel Poets. Stiamo parlando di Andrea Toselli, 44 anni e conosciuto come Andrea Rock, che in una lunga intervista al Secolo d’Italia ha raccontato la sua vita attraverso la passione per la musica, lo sport e i tatuaggi. Ha iniziato a suonare con una band punk a 15 anni, ma « la folgorazione per il genere è arrivata grazie ad un viaggio in Irlanda» l’anno prima. Da poco ha partecipato all’evento culturale e musicale Fairylands a Guidonia: «È stata una manifestazione bellissima e capace di coinvolgere tutte le persone. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «Amo il punk, l’Irlanda e la libertà: a mio figlio insegnerò che il merito è la chiave per realizzare i sogni». Parla Andra Rock

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