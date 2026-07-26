Amo il punk l’Irlanda e la libertà | a mio figlio insegnerò che il merito è la chiave per realizzare i sogni Parla Andra Rock

Da secoloditalia.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Andra Rock ha dichiarato di amare il punk, l’Irlanda e la libertà. Ha anche affermato che insegnerà a suo figlio che il merito è fondamentale per raggiungere i sogni. La sua carriera si è svolta tra palchi, radio e viaggi negli Stati Uniti e in Irlanda. Attualmente lavora come conduttore radiofonico su Virgin Radio ed è il volto di una band rock irlandese chiamata Rebel Poets.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una vita passata sui palchi, in radio e in giro tra l’Irlanda e gli Usa. Oggi è conduttore radiofonico per Virgin radio, ma anche il volto di una band rock irlandese chiamata Rebel Poets. Stiamo parlando di Andrea Toselli, 44 anni e conosciuto come Andrea Rock, che in una lunga intervista al Secolo d’Italia ha raccontato la sua vita attraverso la passione per la musica, lo sport e i tatuaggi. Ha iniziato a suonare con una band punk a 15 anni, ma « la folgorazione per il genere è arrivata grazie ad un viaggio in Irlanda» l’anno prima. Da poco ha partecipato all’evento culturale e musicale Fairylands a Guidonia: «È stata una manifestazione bellissima e capace di coinvolgere tutte le persone. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

amo il punk l8217irlanda e la libert224 a mio figlio insegner242 che il merito 232 la chiave per realizzare i sogni parla andra rock
© Secoloditalia.it - «Amo il punk, l’Irlanda e la libertà: a mio figlio insegnerò che il merito è la chiave per realizzare i sogni». Parla Andra Rock
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

“Mio marito ha scelto di fare il padre a tempo pieno ed è felice. Amo il mio lavoro, amo stare in tour e amo il rapporto con il pubblico. Rinunciarci mi sarebbe pesato moltissimo”: così Joss StoneJoss Stone annuncia di aver scelto di essere madre a tempo pieno, dichiarando di essere felice della decisione.

Ufficiale al Merito Sara Guadagnin: "Scuola e radio, amo il mio lavoro"Sara Guadagnin, ufficiale al Merito, ha lavorato per oltre 40 anni nel settore della scuola e della radio, dedicandosi alla promozione della cultura,...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web