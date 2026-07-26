Durante i provini di Amici 26, sono stati ammessi anche ex partecipanti di Sanremo, segnando un cambiamento rispetto alle precedenti edizioni. La produzione ha deciso di integrare nel cast artisti con un percorso già avviato, oltre ai giovani emergenti. La decisione riguarda esclusivamente la fase di selezione, senza comunicazioni ufficiali sui concorrenti definitivi. La novità ha suscitato discussioni tra i partecipanti e gli addetti ai lavori.

Amici 26 potrebbe rappresentare una vera svolta nella storia del talent show di Maria De Filippi. Dopo anni in cui la scuola di Canale 5 ha puntato soprattutto sulla scoperta di giovani talenti emergenti, la nuova edizione potrebbe aprire le porte anche a cantanti con un percorso artistico già avviato. Secondo le indiscrezioni riportate da All Music Italia, ai casting della prossima stagione sarebbero comparsi diversi nomi già noti al pubblico, tra cui alcuni artisti che hanno partecipato al Festival di Sanremo. Amici 26, ai provini arrivano volti già noti della musica italiana. Tra i cantanti che avrebbero sostenuto il provino ci sarebbero Will, Shari e Matteo Romano, tre artisti che hanno già avuto un’esperienza sul palco dell’Ariston. 🔗 Leggi su Tivvusia.it

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© Tivvusia.it - Amici 26, la rivoluzione di Maria De Filippi: ai provini anche ex Big di Sanremo

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