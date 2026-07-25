Alessio Sakara è tra i nuovi Professori di Amici 26? La rivoluzione inaspettata di Maria De Filippi
Maria De Filippi sta considerando di introdurre la boxe come disciplina supplementare nel programma Amici 26. Alessio Sakara, ex atleta di arti marziali miste, è tra i possibili nuovi insegnanti coinvolti in questa novità. La decisione non è ancora ufficiale, ma si parla di una possibile integrazione nel percorso formativo degli allievi, oltre alle classiche lezioni di canto e danza. La proposta sarebbe parte di un progetto di ampliamento dell'offerta formativa del talent show.
Maria De Filippi starebbe valutando un’importante novità per Amici 26: accanto alle tradizionali lezioni di canto e danza potrebbe trovare spazio anche la boxe, affidata ad Alessio Sakara. L’ex campione delle arti marziali miste rappresenta uno dei nomi più autorevoli degli sport da combattimento italiani. Dopo la lunga carriera nelle MMA, culminata con esperienze nelle principali organizzazioni internazionali, nell’ottobre 2025 ha conquistato anche il titolo dei pesi mediomassimi di bareknuckle boxing nella promozione americana BKFC. Negli ultimi anni è diventato inoltre un volto televisivo molto apprezzato grazie alla partecipazione a Tu Si Que Vales. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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Lorenzo Hunt ha lanciato la sfida e Alessio Sakara non ci ha pensato due volte: è salito sul ring e l'ha accettata davanti a tutti. Se il match verrà ufficializzato, ci sarà da divertirsi. Hunt è uno dei volti più importanti della BKFC, mentre Sakara ha sempre dimostra facebook
Amici si prepara a cambiare volto: tra le novità dell'edizione numero 26 ci sarebbero le discipline sportive e Alessio Sakara come insegnante di boxe. #Amici26 #AlessioSakara x.com
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