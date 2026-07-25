Alessio Sakara è tra i nuovi Professori di Amici 26? La rivoluzione inaspettata di Maria De Filippi

Notizia in breve

Maria De Filippi sta considerando di introdurre la boxe come disciplina supplementare nel programma Amici 26. Alessio Sakara, ex atleta di arti marziali miste, è tra i possibili nuovi insegnanti coinvolti in questa novità. La decisione non è ancora ufficiale, ma si parla di una possibile integrazione nel percorso formativo degli allievi, oltre alle classiche lezioni di canto e danza. La proposta sarebbe parte di un progetto di ampliamento dell'offerta formativa del talent show.