Amici 26 | rivoluzione in arrivo? Maria De Filippi pronta a dire addio a casetta e daytime

Per Amici 26 si ipotizza un cambiamento nel format, con la possibile eliminazione della casetta e dello spazio dedicato al daytime. Inoltre, si parla di un nuovo metodo di selezione dei cantanti. Queste indiscrezioni indicano una modifica rispetto alle edizioni precedenti, ma non sono ancora ufficiali. La produzione non ha confermato ufficialmente le variazioni in programma.

Le indiscrezioni sulla nuova edizione di Amici 26 parlano di un possibile cambio di rotta. Tra le novità ipotizzate ci sarebbero l'addio alla casetta, lo stop al daytime e un nuovo modello di selezione dei cantanti. Non è ancora iniziata la nuova edizione di Amici, ma il talent show più longevo d'Italia è già al centro di clamorose indiscrezioni. A lanciare la bomba è il giornalista Gabriele Parpiglia che, nella sua newsletter per abbonati, parla di una vera e propria rivoluzione per il programma di Maria De Filippi. Se le voci fossero confermate, la trasmissione potrebbe perdere alcuni dei suoi storici tratti identificativi. Secondo Parpiglia, le ultime stagioni, pur avendo ottenuto ascolti dignitosi, non avrebbero lasciato il segno sul mercato discografico e televisivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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La TRASFORMAZIONE di Amici: da Saranno Famosi a Oggi

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