Il nuovo allenatore del Milan ha iniziato il ritiro con sedute di allenamento mattutine, concentrate sul lavoro fisico e tattico. La squadra ha già svolto diverse sessioni di allenamento a Milanello, il centro sportivo. Sono state annunciate anche le date delle amichevoli estive, che si svolgeranno nelle prossime settimane. Il programma prevede incontri preparatori con avversari ancora da definire.

Il nuovo Milan targato Amorim scalda già i motori. In questa prima settimana di raduno, i rossoneri stanno seguendo un programma molto intenso ma mirato, caratterizzato da sedute mattutine. L'obiettivo del portoghese è ben chiaro: mettere benzina sulle gambe fin dai primi momenti, impostando i nuovi concetti senza rischiare sovraccarichi. Milan, weekend di lavoro a Milanello. La preparazione non conosce pause. Secondo SkySport, la squadra lavorerà regolarmente anche domani. La vera curiosità però, è attesa per domenica, quando a Milanello potrebbe andare insieme cena un test in famiglia contro il Milan Futuro. Sarà un'ottima occasione per vedere la seconda squadra, allenata dal nuovo tecnico Barquero e, inoltre, per testare i primi meccanismi di gioco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, il piano di Amorim a Milanello e le date delle amichevoli: ecco il programma

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