Milan ecco quando Amorim avrà a disposizione i big in ritiro e tournée
Lunedì è iniziata la gestione di Ruben Amorim sulla panchina del Milan. La squadra si è riunita a Milanello per l'avvio della stagione, ma alcuni giocatori nazionali e quelli ancora in vacanza dopo il Mondiale non sono ancora disponibili. Non sono stati comunicati i tempi precisi di rientro dei giocatori, né le date di disponibilità per il ritiro e la tournée. La rosa completa sarà a disposizione solo in un secondo momento.
Lunedì è iniziata l'era di Ruben Amorim sulla panchina del Milan. Il Diavolo si è ritrovato a Milanello per dare il via alla nuova stagione, ma il tecnico portoghese non ha ancora a disposizione i numerosi nazionali tuttora impegnati al Mondiale oppure in vacanza dopo l'eliminazione dal torneo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, queste le date in cui i rossoneri dovrebbero unirsi al resto del gruppo:, Estupiñan: 24 luglio, MilanelloGimenez, Pulisic: 29 luglio, Milanello (infortunati)Gonçalo Ramos, Leao: 29 luglio, Perth De Winter, Jashari, Saelemaekers: 2 agosto, PerthMaignan, Rabiot: 12 agosto, Milanello. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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Milan-Amorim, come sarebbe la formazione: il possibile modulo e i titolari
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