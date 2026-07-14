Milan ecco quando Amorim avrà a disposizione i big in ritiro e tournée

Notizia in breve

Lunedì è iniziata la gestione di Ruben Amorim sulla panchina del Milan. La squadra si è riunita a Milanello per l'avvio della stagione, ma alcuni giocatori nazionali e quelli ancora in vacanza dopo il Mondiale non sono ancora disponibili. Non sono stati comunicati i tempi precisi di rientro dei giocatori, né le date di disponibilità per il ritiro e la tournée. La rosa completa sarà a disposizione solo in un secondo momento.