Amichevole Cannes-Roma | le probabili formazioni e dove vederla

Da sport.periodicodaily.com 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il match tra Cannes e Roma si gioca oggi. È il primo test importante per la squadra giallorossa, che intende affinare il gioco e valutare la rosa in vista delle competizioni ufficiali. La partita si può seguire in diretta televisiva.

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Per i giallorossi si tratta del primo vero test probante della stagione e utile per perfezionare gioco e rosa in vista del campionato e della Champions League. L’amichevole Cannes-Roma si giocherà domenica 26 luglio 2026 alle ore 17.30 presso lo stadio Pierre de Coubertin. AMICHEVOLE CANNES-ROMA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Due amichevoli fin’ora per i francesi, che militano nella quarta divisione. La squadra ha subito una sconfitta contro il Rodez, pesante per 4-1, ma poi ha steso il Montpellier per 4-3. Il tasso tecnico della squadra di Chabert è certamente inferiore ai giallorossi, ma è attualmente più avanti nella preparazione. I giallorossi non hanno ancora disputato una vera amichevole internazionale estiva. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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