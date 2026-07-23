Amichevole Cagliari-Sampdoria | le probabili formazioni e dove vederla

Da sport.periodicodaily.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una partita amichevole tra Cagliari e Sampdoria si svolgerà nei prossimi giorni. L'incontro servirà a entrambe le squadre per accumulare minuti di gioco e valutare la condizione fisica dei giocatori in vista della nuova stagione. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e su piattaforme online, con orario e luogo ancora da definire. Nessuna delle due formazioni ha ancora ufficializzato le formazioni titolari.

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Per entrambe si tratta di un appuntamento che serve per mettere minuti nelle gambe e trovare la condizione fisica in vista della prossima stagione. L’amichevole Cagliari-Sampdoria si giocherà giovedì 23 luglio 2026 alle ore 17 a Temu in Val Canonica AMICHEVOLE CAGLIARI-SAMPDORIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I sardi sono reduci da una chiusura di campionato convincente avendo conquistato la terza salvezza consecutiva. Sul fronte mercato non si è registrato ancora nessun acquisto, mentre si è scelto di rescindere il contratto con l’attaccante Andrea Belotti che non ha superato i test fisici. I blucerchiati sono reduci da un’altra stagione deludente, ma vogliono ritrovarsi per affrontare un nuovo campionato di Serie B, magari provando a stare al vertice. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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