Amichevole Celtic-Milan | le probabili formazioni e dove vederla

Il Milan affronta il Celtic in una partita amichevole, prima uscita stagionale dei rossoneri con il nuovo allenatore Ruben Amorim. La sfida serve a testare la condizione fisica della squadra contro un avversario di livello internazionale. La partita si svolge oggi e sarà trasmessa su canali sportivi dedicati. Nessuna decisione ufficiale sulla formazione, ma si prevede l’impiego di numerosi giovani e giocatori in prova.

Prima uscita stagionale di prestigio per i rossoneri del nuovo tecnico Ruben Amorim che vuole saggiare la condizione dei suoi contro un avversario di un certo livello internazionale. L’amichevole Celtic-Milan si giocherà sabato 25 luglio 2026 alle ore 16 presso il Celtic Park. AMICHEVOLE CELTIC-MILAN: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli scozzesi, più avanti nella preparazione, stanno attraversando un periodo poco felice: dopo la brutta stagione appena conclusa, le prime uscite della nuova season sono state tutt’altro che entusiasmanti. l’undici di O’Neill ha pareggiato 1-1 contro lo Shelbourn, perso 4-1 contro lo Sporting e nuovamente pareggiato 1-1 contro il Middlesbrough. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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