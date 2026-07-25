In Cisgiordania, i coloni israeliani hanno incendiato terreni, case e veicoli palestinesi. Contestualmente, le forze israeliane hanno condotto operazioni in diverse zone, effettuando arresti e blitz in numerose abitazioni. Le violenze dei coloni e le operazioni militari si sono svolte contemporaneamente, coinvolgendo più aree del territorio palestinese.

Continuano gli attacchi dei coloni israeliani in Cisgiordania: sono stati bruciati terreni, case e auto dei palestinesi. Alle violenze dei coloni si è affiancata una vasta operazione delle forze israeliane in diverse aree del territorio palestinese. I militari delle Idf hanno fatto irruzione in oltre 70 case e arrestato almeno 56 palestinesi. Il governatore di Nablus, Ghassan Daghlas, ha dichiarato ad al Jazeera che sei palestinesi sono stati uccisi e decine di altri feriti o arrestati negli ultimi due giorni. Daghlas ha descritto gli eventi come una “vera e propria aggressione ” e ha attribuito l’escalation a quello che ha definito “un prolungato silenzio internazionale ” che ha incoraggiato gli attacchi contro i palestinesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cisgiordania, ancora violenze dei coloni israeliani contro i palestinesi. Spalleggiati dalle Idf: blitz in decine di case e arresti

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Cisgiordania: coloni israeliani occupano casa palestinese a Deir Jarir - Reportage

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