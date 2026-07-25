Protezione Civile | allerta meteo arancione per rischio temporali dalla mezzanotte di sabato 25 luglio alle 14 di domenica 26

La Protezione civile ha emesso un’allerta arancione per temporali, valida dalla mezzanotte di sabato 25 luglio alle 14 di domenica 26. La comunicazione riguarda il rischio di piogge intense e temporali nelle zone interessate. Non sono stati segnalati danni o incidenti al momento. La popolazione è invitata a mantenere attenzione e seguire eventuali aggiornamenti delle autorità. Nessuna altra misura è stata adottata finora.

Arezzo, 25 luglio 2026 – La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un allerta meteo arancione per rischio temporali valida dalla mezzanotte oggi sabato 25 luglio alle 14.00 di domani domenica 26 luglio. Il sistema di Protezione Civile regionale è operativo e pronto a intervenire in caso di necessità. In particolare occorre considerare che dalle prime ore della prossima notte sono possibili t emporali forti a partire dalle zone di nord ovest e in estensione al resto della regione con inizio durante la notte e fino alle prime ore del mattino. Nel corso della mattina la tendenza è a fenomeni più sparsi a partire dalle zone di nord ovest e in estensione graduale al resto della regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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