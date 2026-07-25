Maltempo allerta meteo gialla e arancione domani 26 luglio per rischio temporali | le regioni colpite

Domani 26 luglio, un’allerta meteo gialla e arancione riguarda diverse regioni italiane, tra cui Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria e Veneto. La Protezione civile segnala temporali in queste aree, con rischio di maltempo. Il caldo cede il passo a condizioni più instabili, con piogge e possibili grandinate. La situazione è monitorata per tutta la giornata.

Il caldo lascia spazio a un tempo maggiormente instabile sull'Italia. La Protezione civile ha valutato per domani 26 luglio 2026 un'allerta meteo gialla e arancione per temporali su Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria e Veneto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Maltempo, peggiora lallerta meteo in Veneto: da gialla ad arancione

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