allerta meteo arancione allagamenti in alcune aree fra prato e firenze

Un'allerta meteo arancione ha causato allagamenti tra Prato e Firenze, coinvolgendo zone come Fucecchio e Castelfiorentino. Le piogge abbondanti hanno provocato allagamenti che ora sono in via di risoluzione. Nessuna informazione su feriti o danni gravi. La situazione rimane monitorata dalle autorità.

FIRENZE – Allerta meteo arancione, qualche effetto sul territorio regionale. Si sono registrati alcuni allagamenti, adesso in via di risoluzione, in alcune aree tra Prato e Firenze come Fucecchio e Castelfiorentino. Gli eventi potranno provocare possibili frane anche se al momento non si segnalano particolari movimenti. Il cielo permane perturbato con rovesci e temporali in estensione in mattinata dalle zone centro settentrionali a gran parte della regione. Maggiore variabilità dalla tarda mattinata con fenomeni più sparsi e intermittenti. In serata è previsto un ulteriore miglioramento. I venti si mantengono moderati e meridionali in rotazione a ovest. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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Allerta meteo, allagamenti a Fiumicino

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