Maltempo | la Puglia eccetto il Salento fra le quindici regioni oggi in allerta temporali parte della Liguria in arancione Protezione civile previsioni meteo

Oggi quindici regioni italiane sono in allerta temporali, con la Puglia, escluso il Salento, tra queste. Parte della Liguria è in allerta arancione. La Protezione civile ha diffuso un comunicato in cui si segnala la possibilità di fenomeni meteorologici intensi. Le previsioni indicano temporali che potrebbero coinvolgere diverse aree del Nord e del Centro. Le autorità suggeriscono attenzione e precauzione per tutta la giornata.

Stralcio del comunicato diffuso dal dipartimento della protezione civile: Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di mercoledì 3 giugno, allerta arancione sulla Liguria di Levante, allerta gialla su alcuni settori di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, sugli interi territori di Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e su parte di Lazio, Campania e Puglia. —– Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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