Attesi anche venti di burrasca forte | in alcune aree l' allerta di Protezione civile è arancione

Da forlitoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un fronte di venti intensi si sta muovendo sulla regione, con previsioni di burrasca forte in alcune zone. La Protezione civile ha emesso un'allerta arancione per le aree di crinale e collina, mentre per le zone di pianura è stata dichiarata un'allerta gialla. Le condizioni meteo sono in peggioramento e si prevede che il vento rimanga forte nelle prossime ore.

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Il vento forte non molla la Romagna. La Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta, arancione per il crinale e la fascia collinare e gialla per la pianura. “Per la giornata di martedì sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 chilometri orari) da ovestnord-ovest sul settore.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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