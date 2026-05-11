Attesi anche venti di burrasca forte | in alcune aree l' allerta di Protezione civile è arancione

Un fronte di venti intensi si sta muovendo sulla regione, con previsioni di burrasca forte in alcune zone. La Protezione civile ha emesso un'allerta arancione per le aree di crinale e collina, mentre per le zone di pianura è stata dichiarata un'allerta gialla. Le condizioni meteo sono in peggioramento e si prevede che il vento rimanga forte nelle prossime ore.

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Il vento forte non molla la Romagna. La Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta, arancione per il crinale e la fascia collinare e gialla per la pianura. “Per la giornata di martedì sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 chilometri orari) da ovestnord-ovest sul settore.🔗 Leggi su Forlitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Venti di burrasca sull'Abruzzo, l'allerta della protezione civile nazionale Venti di burrasca e mareggiate lungo le coste in Sicilia, scatta l'allerta della Protezione civileUna perturbazione attiva sul Mediterraneo occidentale si muove verso l'Italia, accentuando gradualmente l’instabilità che riguarderà, da stasera, il... Argomenti più discussi: Maltempo in arrivo: mercoledì 6 maggio attesi temporali forti e vento di burrasca; Allerta meteo, lunedì 11 maggio attesi venti di burrasca e temporali al centro-nord: le regioni colpite; Battuta d'arresto per il beltempo: dalla mezzanotte attesi temporali intensi e forti venti sul centro levante; Allerta meteo in arrivo, le previsioni: Attesi anche fenomeni di forte intensità. BORDOCAM: Chivu stava per far entrare Acerbi, poi ha scelto Frattesi invece. Barella non è stato sostituito per infortunio, ma perché stava discutendo con Troilo. Bare dice a Tikus e Çalha: Sai cosa mi ha detto? ‘Stai zitto, idiota, sei fuori dalla Coppa del Mond reddit Maltempo in Italia per l’arrivo di una perturbazione atlantica alimentata da mari più caldi del normale. Piogge intense e vento forte attesi soprattutto tra martedì e mercoledì, con accumuli elevati in alcune aree del Centro-Nord. #Meteo ift.tt/t2EGs7q x.com Allerta arancione per venti di burrascaVenti di burrasca forte, da nord-est, sul crinale appenninico dell'Emilia-Romagna, con raffiche di 75-88 chilometri orari e anche di intensità superiore, sono attesi per la giornata di mercoledì 18 ... rainews.it