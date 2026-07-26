Mancano 35 giorni alla fine del mercato e l'allenatore ha detto che le motivazioni di De Bruyne saranno chiare a suo tempo. Dopo la vittoria contro la Carrarese, ha commentato che il match è stato un buon test, soprattutto per valutare la condizione fisica della squadra. Allegri ha parlato a Sky Sport, sottolineando che la partita ha fornito indicazioni positive sulla preparazione generale.

Allegri: “Carrarese buon test per quel che riguarda la condizione”. Allegri a Sky Sport dopo Napoli-Carrarese 2-0. “Oggi buon test, soprattutto per quel che riguarda la condizione. Stavamo meglio in campo. Non abbiamo preso gol, ed è la cosa più importante. I ragazzi stanno lavorando bene. Ora stacchiamo due giorni, poi si va a Castel di Sangro dopodiché inizia la stagione. “Sulle caratteristiche e qualità dei nostri giocatori, non ho nessun dubbio. Mi sono fatto un’idea molto più chiara vedendoli da vicino Hanno valori importanti, ci sono giocatori come Marianucci che è giovane che può assolutamente migliorare come tutti gli altri. Si può migliorare la condizione che il campionato è alle porte”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri: “De Bruyne? Le motivazioni le avrà. Per il mercato c’è tempo, mancano 35 giorni alla fine”

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