Messi, con i suoi 39 anni, appare più giovane di De Bruyne, che ne ha 35. In un dibattito televisivo, il conduttore ha affermato che Messi è il più grande di tutti i tempi, mentre altri partecipanti hanno espresso opinioni diverse. La discussione si è concentrata sulle carriere e le prestazioni di entrambi i giocatori, senza arrivare a una conclusione univoca.

Messi il più grande di sempre? Non tutti si allineano. Impazza il dibattito alla Rai su chi sia il più grande di tutti i tempi. Il conduttore Antinelli non ha dubbi, è Messi. E dichiara: “Non possiamo non tener conto che sta facendo tutto questo a 39 anni”. In studio fanno un po’ di fatica ad allinearsi. Innanzitutto in collegamento Adani dichiara: “Io vedo Messi come una prosecuzione di Diego. Quando Diego è moto, Leo ha cominciato a vincere con l’Argentina e non si è più fermato”. Marco Tardelli sostiene che non sia possibile paragonare fuoriclasse di epoche diverse anche perché oggi ci sono tecniche riabilitative e sostegni medici (non in senso malevolo) che un tempo non c’erano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Messi sembra più giovane di De Bruyne, eppure ha 39 anni mentre De Bruyne 35 (Massimo De Luca)

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