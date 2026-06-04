Aurelio De Laurentiis ha commentato le possibilità di trasferimento di De Bruyne e Lukaku, affermando che se i giocatori decideranno di lasciare, partiranno. Ha parlato anche di questioni legate al mercato e al futuro della squadra, senza entrare in dettagli specifici. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto delle strategie di gestione e delle eventuali operazioni di mercato del club. Nessun riferimento è stato fatto a nomi di altri soggetti o a decisioni ufficiali.

Aurelio De Laurentiis rompe il silenzio e affronta numerosi temi legati al presente e al futuro del Napoli. Durante la conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi di Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro, il presidente azzurro ha parlato della situazione legata al nuovo allenatore, delle prospettive della squadra e anche delle recenti dichiarazioni di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. Nel corso dell’incontro riportato da TuttoMercatoWeb, De Laurentiis ha confermato che l’ufficializzazione del nuovo tecnico dovrà attendere il completamento delle procedure previste dai regolamenti federali. Pur senza nominare direttamente Massimiliano Allegri, il presidente ha lasciato intendere che la questione sia ormai definita, ribadendo la volontà di rispettare tempi e norme prima dell’annuncio ufficiale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - De Laurentiis tra Allegri, mercato e futuro: “Se De Bruyne e Lukaku vorranno andare via, andranno”

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