Due piloti della Mercedes sono stati coinvolti in problemi ai motori durante le ultime gare, con uno di loro che ha già superato i limiti di affidabilità previsti. La squadra sta affrontando un rischio di penalità, che potrebbe arrivare nelle prossime competizioni. La questione motori resta una delle principali criticità per il team, con interventi tecnici in corso per cercare di migliorare le prestazioni e prevenire ulteriori guasti.

L’affidabilità continua a rappresentare il principale tallone d’Achille della Mercedes in questa stagione di F1. Dopo una prima parte di campionato costellata da problemi tecnici, la squadra di Brackley si trova ora a gestire una situazione estremamente delicata sul fronte power unit: sia George Russell sia Kimi Antonelli hanno infatti già esaurito la quota di quattro motori termici consentita dal regolamento FIA per l’intero Mondiale. Una circostanza che complica sensibilmente il prosieguo della stagione. Al prossimo impiego della quinta unità termica, infatti, scatterà inevitabilmente la penalità in griglia, uno scenario che appare ormai difficilmente evitabile considerando il numero di appuntamenti ancora in calendario. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Allarme motori per la Mercedes: Antonelli e Russell già al limite, penalità sempre più vicina

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Antonelli-Russell, dopo Montreal nulla sarà più come prima

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