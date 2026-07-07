Giorgio Piola ha commentato che la Ferrari si sta avvicinando a Mercedes in classifica, notando che il team di Wolff sembra nervoso. Ha anche detto che Antonelli non dovrebbe preoccuparsi di Russell. Piola ha partecipato all’ultimo episodio di Motor News, disponibile su YouTube.

Giorgio Piola è intervenuto nell’ultimo appuntamento di Motor News, visibile sul canale Youtube di OA Sport, per analizzare quanto avvenuto a Silverstone in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna 2026 di Formula Uno, che ha visto il successo a sorpresa della Ferrari con Charles Leclerc davanti alla Mercedes di un fortunato George Russell e all’altra Rossa di Lewis Hamilton. “ Devo dire che c’è un po’ il feeling di delusione per com’è andata a finire, perché ok che ci sono delle regole ben precise, però proprio hanno rovinato una bellissima gara, perché è stata stupenda, e finirla sotto la Safety Car proprio non lo meritava. Lo stesso... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Piola: “Ferrari molto vicina a Mercedes, si vede che Wolff è nervoso. Antonelli non dovrebbe preoccuparsi di Russell”

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