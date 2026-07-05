Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna, con George Russell e Lewis Hamilton che completano il podio. La Mercedes di un altro pilota ha subito problemi tecnici e si è classificata 16ª, a causa di una penalità. Le Ferrari sono tornate a mostrare un buon passo, regalando emozioni sui circuiti di Silverstone. La gara si è conclusa con il pilota monegasco che ha tagliato il traguardo in prima posizione, davanti ai due britannici.

Grandi emozioni al Gran Premio di Gran Bretagna. Sull’asfalto di Silverstonr le Ferrari fanno finalmente sognare. Charles Lecler taglia il traguardo davanti a Russell e Hamilton. Una gara segnata dai problemi tecnici della Mercedes di Kimi Antonelli e dall’utilizzo della safety car, anche nell’ultimo giro. Il pilota italiano è arrivato nono, ma solo 16° per aver ricevuto una penalità. È un stata una gara ricca di colpi di scena fin dalle prime battute, con le Ferrari protagoniste allo spegnimento dei semafori e la Mercedes di Antonelli capace poi di ribaltare gli equilibri nella fase centrale della corsa, salvo poi avere problemi tecnici. Per Leclerc si tratta della nona vittoria in carriera in Formula 1, la prima assoluta a Silverstone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Gp di Gran Bretagna, Lecler vince davanti a Russell e Hamilton. Problemi alla Mercedes di Antonelli solo 16° (per penalità)

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Hamilton Shocked Ferrari at Silverstone — Even Leclerc Couldnt Believe It

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Gp di Gran Bretagna, Lecler vince davanti a Russell e Hamilton. Problemi alla Mercedes di Antonelli solo 16°Durante il Gran Premio di Gran Bretagna, Charles Leclerc ha vinto davanti a George Russell e Lewis Hamilton.

Kimi Antonelli sorpassa di forza Hamilton e vince la Sprint del GP di Gran Bretagna. Russell fuori dal podioKimi Antonelli ha vinto la Sprint del GP di Gran Bretagna, superando Hamilton con un sorpasso deciso.

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Charles Leclerc vince un GP di Gran Bretagna semplicemente folle A Silverstone succede di tutto fino all’ultimo giro, con la Safety Car che non rientra e il monegasco che si prende una vittoria pesantissima davanti a Russell e Hamilton. Due Ferrari sul podi x.com

La griglia di partenza del GP di Gran Bretagna: top-3 da sogno per l’Italia reddit

GP Gran Bretagna, le pagelle: capolavoro Leclerc (10), Hamilton leone vero (9), cuore d'oro Antonelli (8)Il GP di Formula 1 in Gran Bretagna è stato vinto da Leclerc su Ferrari. Alle sue spalle Russell su Mercedes e Hamilton su Ferrari. msn.com

Charles Leclerc torna a vincere, il Gp di Gran Bretagna è suo! Sul podio anche Hamilton, sfortunato AntonelliLa gara si è chiusa praticamente in parata, alle spalle della Safety Car entrata dopo il ritiro di Max Verstappen. sportal.it