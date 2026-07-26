Allarme Generazione Z 1 adolescente su 6 vittima di dipendenze digitali e gioco d’azzardo I dati shock dell’indagine ISS | oltre 700mila studenti mostrano comportamenti a rischio

Da orizzontescuola.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un’indagine dell’Istituto Superiore di Sanità rivela che circa un adolescente su sei della Generazione Z presenta comportamenti a rischio legati a dipendenze digitali e gioco d’azzardo. Oltre 700.000 studenti sono stati coinvolti, evidenziando un aumento dei casi di dipendenza da videogiochi, social network e scommesse online. I dati indicano che molti giovani mostrano segnali di comportamenti problematici in queste aree.

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Un esercito silenzioso di giovani è intrappolato nelle maglie delle dipendenze comportamentali. Videogiochi, social network e gioco d’azzardo stanno divorando l’infanzia e l’adolescenza di milioni di studenti, con numeri che fanno tremare i polsi. A fotografare il fenomeno è l’indagine nazionale ‘Dipendenze comportamentali nella Generazione Z 2.0’, condotta tra ottobre e dicembre 2025 dal Centro nazionale dipendenze e doping dell’Istituto superiore di sanità, in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche contro la droga della Presidenza del Consiglio. Lo studio, che ha coinvolto 198 istituti scolastici e oltre 18.000 ragazzi tra gli 11 e i 17 anni, restituisce un quadro allarmante: il 17,3% dei preadolescenti (circa 280. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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