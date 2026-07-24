Un’indagine rivela che più di uno studente su sei, tra gli 11 e i 17 anni, mostra comportamenti a rischio legati all’uso di social media, videogiochi o gioco d’azzardo. La percentuale indica che circa il 16-17% dei giovani in questa fascia di età ha problematiche legate a queste attività. La ricerca si basa su dati raccolti tra studenti italiani, evidenziando una diffusione significativa di comportamenti potenzialmente dannosi.

Più di uno studente italiano su sei tra gli 11 e i 17 anni presenta almeno un comportamento a rischio legato all’uso problematico dei social media, al gaming o al gioco d’azzardo. È quanto emerge dall’indagine nazionale ‘Dipendenze comportamentali nella Generazione Z 2.0’, realizzata tra ottobre e dicembre 2025 dal Centro nazionale dipendenze e doping dell’Istituto superiore di sanità, in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio. Lo studio sulle dipendenze. Lo studio ha coinvolto 198 istituti scolastici e oltre 18mila studenti, evidenziando che il 17,3% degli 11-13enni, pari a circa 280mila ragazzi, e il 17,9% dei 14-17enni, oltre 400mila studenti, presenta almeno uno dei tre comportamenti a rischio analizzati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dipendenze, 1 studente su 6 a rischio tra social media, gaming e gioco d’azzardo

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