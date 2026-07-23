Bullismo dipendenze digitali isolamento comportamenti a rischio | riconoscere prevenire e intervenire 3 video per docenti e per la comunità educante

Sono stati pubblicati tre video rivolti a docenti e alla comunità educante per affrontare il disagio adolescenziale. I materiali si concentrano su temi come bullismo, dipendenze digitali, isolamento e comportamenti a rischio, evidenziando come questi segnali spesso si manifestino in modo silenzioso e poco riconoscibile. L’obiettivo è fornire strumenti per riconoscere e intervenire tempestivamente su questi fenomeni.

Bullismo, dipendenze digitali, isolamento, comportamenti a rischio: il disagio adolescenziale si manifesta spesso in modo silenzioso, attraverso segnali che non sempre è facile riconoscere in tempo. Chi educa, accompagna o lavora con gli adolescenti ha bisogno di strumenti concreti per leggere questi segnali, comprenderne le cause e trasformare la preoccupazione in interventi efficaci. Questo percorso. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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