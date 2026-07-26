La costa del Lido Volano sta subendo un'erosione significativa, con la spiaggia in rapido scomparsa. Per contrastare il fenomeno, sono stati impiegati circa trenta camion per trasportare e distribuire sabbia sulla spiaggia. La protezione civile coordina le operazioni di intervento, che sono state avviate in risposta all'emergenza. La situazione è stata definita critica, e le risorse impiegate sono state oggetto di discussione, con alcune critiche sul loro utilizzo.

La spiaggia che scompare, la corsa contro il tempo, una trentina di camion a che scaricano sabbia e ancora sabbia. Alla regia la Protezione civile, che Federica Veronesi il giorno dopo ringrazia. Il bagno Isa, la sua vita, è ancora una volta salvo. Restano le transenne, il nastro rosso a delimitare la duna collassata. Fino a quando? "Nel lido di Volano la situazione è davvero tragica", così Sara Bonazza, titolare da generazioni del bagno Delfinus a lido degli Scacchi, interviene sull’allarme erosione lanciato nei giorni scorsi dalla collega Federica Veronesi, al timone anche lei da anni dello stabilimento Isa. Il bagno è stato ’mangiato’, nell’angolo più estremo, dal mare, una voragine che si trova a pochi metri dalla striscia degli ombrelloni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Allarme erosione sulla costa: "Lido Volano, situazione tragica. Sabbiodotto e camion, soldi buttati"

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Lido di Volano: l'erosione cancella le spiagge. Allarme al Bagno Isa

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