Erosione a Portonovo il grido d' allarme degli operatori | si studiano le nuove difese per la costa

Da anconatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, gli assessori regionali alla Difesa del suolo e della costa e alle Attività produttive hanno effettuato un sopralluogo a Portonovo, incontrando gli operatori economici della baia. L’obiettivo era confrontarsi sulle problematiche legate all’erosione della costa, che da tempo preoccupa gli abitanti e le attività locali. Durante l’incontro sono state discusse alcune proposte per mettere in atto nuove difese per proteggere la zona. La regione sta valutando interventi specifici per fronteggiare questa criticità.

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ANCONA - Sopralluogo questa mattina a Portonovo da parte degli assessori regionali alla Difesa del suolo e della costa, Tiziano Consoli, e alle Attività produttive, Giacomo Bugaro, che hanno incontrato gli operatori economici della Baia per fare il punto sulle criticità legate all’erosione della. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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