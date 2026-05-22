Erosione a Portonovo il grido d' allarme degli operatori | si studiano le nuove difese per la costa

Questa mattina, gli assessori regionali alla Difesa del suolo e della costa e alle Attività produttive hanno effettuato un sopralluogo a Portonovo, incontrando gli operatori economici della baia. L’obiettivo era confrontarsi sulle problematiche legate all’erosione della costa, che da tempo preoccupa gli abitanti e le attività locali. Durante l’incontro sono state discusse alcune proposte per mettere in atto nuove difese per proteggere la zona. La regione sta valutando interventi specifici per fronteggiare questa criticità.

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