Il mare si porta via la spiaggia allarme erosione a Volano
Il mare ha eroso la spiaggia a Volano, portando via sabbia e creando una voragine a pochi metri dagli ombrelloni e dai lettini. La zona è stata evacuata e transennata. Nessuno è rimasto ferito. La spiaggia si sta progressivamente riducendo, con il mare che continua a minacciarla. Le autorità monitorano la situazione, senza ancora intervenire con lavori di ripristino. La perdita di spiaggia si ripete da anni in questa località.
Ferrara, 22 luglio 2026 – E’ successo di nuovo, sabbia e sabbia buttati in quell’angolo di mare. E alla fine nulla è cambiato. Una voragine, la spiaggia sembra aver veduto, collassata a pochi metri dalla linea degli ombrelloni, colorati, con i lettini. E’ successo, ancora una volta nello stabilimento Isa, a Volano. La proprietaria è Federica Veronesi, la paladina che si batte contro l’erosione, per salvare la pineta. Lo stabilimento, da 30 anni la sua vita. L’hanno aperto i genitori Silvano Veronesi e Daniela Barbazza. Che ancora lavorano al suo fianco. La sua denuncia alcuni mesi fa, quelle foto che raccontavano più delle parole. La rabbia, la disperazione per la sua spiaggia che sembrava sparita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
ILARY VIENE SPINTA DALLA RAGAZZA INGLESE E LA BULLA DURANTE LA GITA! E IL FIGLIO DI SARA
Notizie e thread social correlati
Il mare si mangia la sabbia, Forza Italia lancia l'allarme erosione: "Persi fino a 15 metri di spiaggia"Una mareggiata significativa ha causato la perdita di fino a 15 metri di spiaggia sulla costa di Riccione.
Allarme erosione lungo la riviera sud: mareggiata invade la spiaggia fino alle palme delle prime file [FOTO]Una mareggiata delle ultime ore ha provocato l’erosione lungo la riviera sud, tra il teatro D’Annunzio e il fosso Vallelunga.
Argomenti più discussi: Cantiere in via Cittadella a Ferrara, gli autobus deviano: ecco cosa cambia; Ravenna si aggiudica il 2026 del mare: boom per turismo e porto.
Lungo la strada che porta al mare, volano alti pensieri in libertà … facebook
Il mare si porta via la spiaggia, allarme erosione a VolanoUna voragine, la spiaggia sembra aver veduto, collassata a pochi metri dalla linea degli ombrelloni, colorati, con i lettini. E’ successo, ancora una volta nello stabilimento Isa, a Volano. Il video c ... ilrestodelcarlino.it
Erosione, il mare si mangia il lido di Volano: Stabilimenti sospesi nel vuotoComacchio (Ferrara), 13 febbraio 2026 – Il mare che avanza, porta via spiagge. A rischio anche la Strada Statale 309 Romea. E’ l’allarme lanciato appena qualche giorno fa dai prefetti di Ferrara e ... ilrestodelcarlino.it