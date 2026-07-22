il mare si porta via la spiaggia allarme erosione a volano

Notizia in breve

Il mare ha eroso la spiaggia a Volano, portando via sabbia e creando una voragine a pochi metri dagli ombrelloni e dai lettini. La zona è stata evacuata e transennata. Nessuno è rimasto ferito. La spiaggia si sta progressivamente riducendo, con il mare che continua a minacciarla. Le autorità monitorano la situazione, senza ancora intervenire con lavori di ripristino. La perdita di spiaggia si ripete da anni in questa località.