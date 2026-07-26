Gli atleti italiani della staffetta 4×100 maschile sono alle prese con numerosi infortuni, compromettendo la preparazione in vista dei Campionati Italiani. La squadra dovrà difendere il titolo agli Europei 2026 di atletica, in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. La situazione mette in dubbio la possibilità di formare un team competitivo, mentre i tempi di qualificazione si avvicinano. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le conseguenze di questa serie di problemi fisici.

L’Italia sarà chiamata a difendere il titolo con la 4×100 maschile agli Europei 2026 di atletica, che si disputeranno a Birmingham dal 10 al 16 agosto, ma la prima giornata dei Campionati Assoluti ha acceso diversi campanelli d’allarme e sembra rendere la missione complessa, considerando anche la caratura della Gran Bretagna, che sembra poter partire con i favori del pronostico di fronte al proprio pubblico, vista la profondità del movimento emersa negli ultimi mesi. Chituru Ali era riemerso dopo un anno molto difficile, esprimendosi in 10.09 con 2,0 ms di vento a favore lo scorso 12 luglio in California, ma l’argento continentale sui 100 metri ha accusato un fastidio alla coscia sinistra dopo la batteria di ieri (10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Allarme 4×100: Jacobs predica nel deserto! Fioccano gli infortuni. E i tempi ai Campionati Italiani…

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Jacobs: i 100 metri dei Campionati Italiani ultimo test verso l'attacco al terzo oro europeoMarcell Jacobs parteciperà ai Campionati Italiani di atletica, in programma allo Stadio Ridolfi di Firenze il 25 e 26 luglio.

Campionati italiani Assoluti, Dosso e Jacobs dominano i 100 metri: rivivi l’evento su Atletica italiana TvDurante la finale dei 100 metri femminili a Firenze, Zaynab Dosso ha vinto facilmente, lasciando le altre atlete dietro di sé.

Allarme 4×100: Jacobs predica nel deserto! Fioccano gli infortuni. E i tempi ai Campionati Italiani…L'Italia sarà chiamata a difendere il titolo con la 4x100 maschile agli Europei 2026 di atletica, che si disputeranno a Birmingham dal 10 al 16 agosto, ma ... oasport.it

LIVE Atletica, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: fuochi d’artificio! Diaz vicino ai 18 metri, sassata di Fabbri, Jacobs e Battocletti in scioltezzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della prima giornata di gare dei ... oasport.it