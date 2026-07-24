Jacobs | i 100 metri dei Campionati Italiani ultimo test verso l' attacco al terzo oro europeo
Marcell Jacobs parteciperà ai Campionati Italiani di atletica, in programma allo Stadio Ridolfi di Firenze il 25 e 26 luglio. La gara dei 100 metri sarà l'ultima prova prima dei campionati europei. Jacobs cerca di ottenere il suo terzo oro continentale consecutivo in questa disciplina. L'atleta si prepara per questa competizione come ultimo test in vista degli appuntamenti internazionali. La manifestazione si svolgerà in due giornate e coinvolge numerosi atleti nazionali.
Marcell Jacobs sarà sui blocchi dei 100 metri nei Campionati Italiani, in programma allo Stadio Ridolfi di Firenze sabato 25 e domenica 26 luglio, poco meno di un mese dopo la sensazionale prestazione cronometrica di 9"67 ottenuta nel meeting di Eisenstadt in Austria dove, pur aiutato da un forte vento a favore di 4,3 ms, ha dimostrato di essere tornato molto vicino se non al pari della sua migliore forma, mostrata in particolare nell'occasione del titolo olimpico conquistato a Tokyo 2021 con 9"80., Per il 31enne velocista azzurro la sua gara nel capoluogo toscano, che si svolgerà nella prima serata della manifestazione con la finale alle 21. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
JACOBS PAZZESCO 9.67 nei 100 m a Eisenstadt! Solo USAIN BOLT ha fatto meglio di lui
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