Jacobs | i 100 metri dei Campionati Italiani ultimo test verso l' attacco al terzo oro europeo

Notizia in breve

Marcell Jacobs parteciperà ai Campionati Italiani di atletica, in programma allo Stadio Ridolfi di Firenze il 25 e 26 luglio. La gara dei 100 metri sarà l'ultima prova prima dei campionati europei. Jacobs cerca di ottenere il suo terzo oro continentale consecutivo in questa disciplina. L'atleta si prepara per questa competizione come ultimo test in vista degli appuntamenti internazionali. La manifestazione si svolgerà in due giornate e coinvolge numerosi atleti nazionali.