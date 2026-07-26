Alla guida ma con la testa sempre sulle spalle Merli | Prevenzione a scuola e responsabilità

Un motociclista ha perso la vita a Montichiari, mentre una giovane madre è stata investita da un’auto a Adro. L’automobilista che l’ha travolta risultava sotto effetto di sostanze stupefacenti, secondo le indagini. Un incidente che ha portato alla morte di un motociclista e al ferimento di una donna, entrambe avvenute in tempi ravvicinati. La guida, in entrambi i casi, è stata esercitata con attenzione, ma con rischi elevati.

Pensa a Montichiari, al motociclista che ha perso la vita in un soffio. E alla giovane madre che ad Adro, invece, è stata travolta da un’automobilista che stando agli accertamenti era al volante sotto effetto di sostanze stupefacenti. «È un disastro. È devastante. In moto, in bici e a piedi si continua a morire sulle strade. Continuo a pensare che a volte si faccia una scelta: quella di superare piuttosto che accelerare oltre i limiti consentiti di velocità. Poi i risultati sono questi» commenta Roberto Merli, presidente di Condividere la strada della vita. «Ciò che dà molto fastidio — continua — è però quando un conducente sceglie di eccedere con l’alcol, o di mettersi alla guida sotto effetto di stupefacenti, facendo pagare la vita ad altri, come sta succedendo ad Adro. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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